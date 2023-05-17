В ДНР спасли двух горняков, находившихся под завалами горной выработки в Шахтерском районе с 13 мая

В спасательных работах участвовали 6 единиц спецтехники и 31 сотрудник МЧС. Фото: МЧС ДНР

В Донецкой Народной Республике спасли двух горняков, находившихся под завалами горной выработки в Шахтерском районе с 13 мая. Об этом сообщили в Министерстве по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой Народной Республики.

Там уточнили, что добраться до горняков и вывести их на поверхность удалось сегодня ночью.

- В 03.05 17.05.2023 при проведении аварийно-спасательных работ в обрушенных породах обнаружены и выведены на поверхность двое застигнутых 1987 и 1986 годов рождения, - проинформировали в ведомстве.

Сообщается, что пострадавших сразу же осмотрели врачи реанимационно-противошоковой группы, после чего госпитализировали их в больницу.

В спасательных работах участвовали 6 единиц спецтехники и 31 сотрудник МЧС ДНР.

Напомним, 13 мая на месте горной выработки в Шахтерском районе ДНР обрушился грунт. В результате инцидента под завалами остались двое мужчин. На месте ЧП развернули спасательную операцию. Спасатели даже пробурили скважину.

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