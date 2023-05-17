Строители из Москвы продолжают восстанавливать разрушенное обстрелами ВСУ жилье в Донецке

Идет установка новых пластиковых стеклопакетов, замена шиферной кровли. Фото: ТГ/Кулемзин

Московские строители продолжают восстанавливать разрушенное украинскими обстрелами жилье в Донецке. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин.

Он уточнил, что сейчас подрядчики проводят ремонт в жилом доме по проспекту Ильича.

- Подрядчики из Москвы продолжают работы по восстановлению жилого дома № 98 а по проспекту Ильича, который пострадал во время обстрелов со стороны украинских нацистов. Идет установка новых пластиковых стеклопакетов, замена шиферной кровли, - проинформировал Кулемзин.

От лица дончан градоначальник поблагодарил подрядчиков за помощь.

- Жители искренне благодарны московским строителям за помощь в восстановлении дома, - отметил он.

Напомним, накануне мэр Донецка сообщил о повреждениях жилых домов, детского сада и школы при обстрелах ВСУ 15 мая. В западной части города прямым попаданием наряда был полностью разрушен частный жилой дом. Тем временем в Ясиноватой с начала СВО разрушено 70% жилого фонда. Для восстановления города сформированы бригады.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Здание администрации повреждено обстрелом ВСУ в Горловке

Пострадавший объект расположен в поселке Зайцево (подробнее)