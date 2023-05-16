Мэр Донецка сообщил о повреждениях жилых домов, детского сада и школы при обстрелах ВСУ

Украинские войска выпустили по городу 80 натовских снарядов и 25 ракет из РСЗО Фото: Иван ЖИЛЯК

За прошедший день, 15 мая, территория Донецка 18 раз подверглась обстрелам ВСУ. В направлении Петровского, Калининского, Буденновского, Куйбышевского и Кировского районов украинские войска выпустили 80 снарядов натовского образца калибром 155 мм и 25 ракет из РСЗО. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин.

Он уточнил, что в результате обстрелов был ранен мужчина 1961 года рождения. Кроме того, в городе фиксируются многочисленные разрушения.

- Повреждены частные жилые дома, детский сад №364, школа №85, обесточены 669 трансформаторных подстанций, в том числе питающих два угледобывающих предприятия, - проинформировал Кулемзин.

Напомним, ранее сообщалось, что в Донецке обстрелом ВСУ обесточена была подстанция «Смолянка», без электроснабжения остались несколько районов. За несколько часов энергетики подали напряжение на 399 трансформаторных подстанций, восстановив энергоснабжение 49 000 бытовых потребителей. Всех горняков из обесточенной при обстреле ВСУ шахты имени Засядько в Донецке подняли на поверхность.

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