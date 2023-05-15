Аварийные бригады вернули электричество 49 тысячам абонентов в Донецке

Энергетики продолжают устранять последствия аварии. Фото: Минугля ДНР

Энергетики запитали 399 трансформаторных подстанций в разных районах Донецка. Свет вернулся в дома 49 тысяч жителей города. Об этом сообщили в пресс-службе министерства угля и энергетики Донецкой Народной Республики.

— За несколько часов энергетики подали напряжение на 399 трансформаторных подстанций в разных районах Донецка, восстановив энергоснабжение 49 000 бытовых потребителей, обесточенных в результате недавнего обстрела ВФУ. Работы продолжаются, — отметили в ведомстве.

В Минугля добавили, что на угольных предприятиях города продолжается эвакуация шахтеров. На поверхность уже вышли 69 горняков.

—Оставшиеся под землей шахтеры перемещаются по горным выработках к месту подъема, связь с ними поддерживается, пострадавших нет, — добавили в министерстве.

Напомним, что в результате обстрела ВСУ без света частично остались жители четырех районов Донецка.

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