В Донецке обстрелом ВСУ обесточена подстанция «Смолянка», без электроснабжения остались несколько районов

В Донецке нарушено электроснабжение нескольких районов. Фото: mintek-dnr.ru

Электроснабжение некоторых районов Донецка было нарушено сегодня в результате отключения питающей линии трансформаторной подстанции «Смолянка». Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин.

- В результате обстрела Куйбышевского района обесточена ПС «Смолянка». Частично без напряжения остаются несколько районов города, - проинформировал он.

Сообщается также, что в Куйбышевском районе Донецка фиксируются множественные повреждения. Так, в результате обстрела поселка Первая Площадка повреждено здание детского сада №364, а также несколько многоэтажных домов.

Напомним, сегодня над стадионом «Донбасс-Арена» в Донецке сработали силы ПВО. По предварительной информации, осколки сбитой ракеты упали на стадион и близлежащую территорию. Еще один украинский боеприпас приземлился прямо во двор школы. Инцидент зафиксирован в Киевском районе города.

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