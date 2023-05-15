В Донецке украинский боеприпас приземлился прямо во двор школы

Последствия прилета вражеского боеприпаса во двор школы № 19 Киевского района. Фото: ТГ/Кулемзин

В Донецке сообщили о прилете снаряда ВСУ во двор школы. Информацию обнародовал в своем телеграм-канале глава администрации города Алексей Кулемзин.

Мэр показал фото и видео с места прилета. Он также уточнил, что инцидент был зафиксирован в Киевском районе города.

- Последствия прилета вражеского боеприпаса во двор школы № 19 Киевского района, - написал Кулемзин.

Тем временем под обстрелом ВСУ оказался также Куйбышевский район Донецка. Там был ранен один человек.

- В результате обстрела Куйбышевского района по улице Степной получил ранения мужчина 1961 года рождения, - уведомил Кулемзин, добавив, что пострадавшего доставили в больницу имени Калинина.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские боевики атаковали школу №51 в Куйбышевском районе Донецка. Утром 13 мая в Куйбышевском районе погибла женщина с четырехлетним мальчиком, трое мужчин поручили ранения различной степени тяжести. Потом поступило сообщение еще о двух раненых.

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