Украинские боевики атаковали школу №51 в Куйбышевском районе: Последствия обстрела

13 мая рано утром ВСУ обстреляли школу № 51 в Куйбышевском районе Донецка Фото: Ольга ГАЛЬСКАЯ

13 мая Куйбышевскому району Донецка досталось от украинских боевиков. Обстрелы начались раньше семи утра, а в 7.15 досталось школе № 51.

Последствия обстрела 13 мая. ФОТО: ДНР в СЦКК

По данным СЦКК, всего за два часа по району было выпущено более 30 артиллерийских снарядов калибром 155 мм. Били по жилым домам и мирным жителям.

Утром в Куйбышевском районе погибла женщина с четырехлетним мальчиком, трое мужчин поручили ранения различной степени тяжести. Потом поступило сообщение еще о двух раненых.

Корреспонденты «КП» увидели последствия обстрелов.

Последствия обстрела 13 мая. Фото: Ольга ГАЛЬСКАЯ

Последствия обстрела 13 мая. Фото: Ольга ГАЛЬСКАЯ

- В школу не раз прилетало с 2015 года, - говорит жительница соседнего дома по улице Куйбышева Татьяна. – Но такой обстрел – первый раз. Хорошо, что никого не было! Дети на удаленке, но школа работала. Приходят учителя, работал избирательный участок.

Рано утром 14 мая в районе школы никого нет. Но уже видно, что некоторые окна забиты фанерой, убран мусор. Сотрудники и коммунальщики работали еще вчера, когда обстрелы ВСУ продолжались. За 9 лет боевых действий, последствия научились убирать быстро – такой печальный опыт.

Последствия обстрела 13 мая. Фото: Ольга ГАЛЬСКАЯ

- Я училась в этой школе, - говорит Марина. – И больно смотреть на эти фотографии, где проходили линейки, репетировали школьный вальс выпускники… В который раз мы задаемся вопросом – зачем обстреливать школу, детский сад, который в ста метрах, детскую больницу и храм. Они тоже рядом.

Последствия обстрела 13 мая. Фото: Ольга ГАЛЬСКАЯ

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