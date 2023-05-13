Мэр Кулемзин: В Куйбышевском районе Донецка ранены два мирных жителя

За день украинские боевики ранили пять мирных жителей в Куйбышевском районе Донецка, два человека погибли Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Вооруженные формирования Украины обстреляли Куйбышевский район Донецка, в результате чего ранения получили два мирных жителя. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

— В результате обстрела Куйбышевского района по улице Этюдной ранены женщина 1971 и мужчина 1976 годов рождения, — отметил градоначальник.

В Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины добавили, что в результате обстрелов повреждены жилые частные дома по пяти адресам.

Всего за два часа по району было выпущено более 30 артиллерийских снарядов калибром 155 мм. Обстрел велся с позиций ВСУ, расположенных в Галицыновке и Нетайлово. Ранее в Куйбышевском районе погибла мирная жительница с четырехлетним ребенком, трое мужчин поручили ранения различной степени тяжести.

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