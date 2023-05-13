При обстреле ВСУ поселка Горняк в Куйбышевском районе Донецка погибли женщина с четырехлетним ребенком

Дом в поселке Горняк сгорел в результате прямого попадания ВОП. Фото: ДАН

В результате обстрела Куйбышевского района Донецка в собственном доме погибла женщина с четырехлетним сыном. Дом сгорел в результате попадания взрывоопасного предмета. Еще три мирных жителя получили ранения различной степени тяжести. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— По улице Дружбы, 71 погиб ребенок-мальчик 2019 года рождения и женщина 1979 года рождения, ранен мужчина 1986 года рождения. По улице Дружбы, 72 ранен мужчина 1963 года рождения, а на улице Химиков — мужчина 1957 года рождения, — отметили в ведомстве.

В результате обстрела района ранены три мирных жителя. Фото: ДАН

Врио Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин выразил соболезнования семье погибших.

Глава Республики добавил, что к этому часу ранения получили шесть мирных жителей в Донецке, Ясиноватой и Горловке. Также при обстрелах повреждены 18 домов, пять объектов гражданской инфраструктуры в Донецке и Горловке.

- Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь, - отметил руководитель региона.

По данным СЦКК, за сегодня Куйбышевский район Донецка более десяти раз был под обстрелами украинских боевиков. Противник применял реактивную и ствольную артиллерию.

Напомним, за предыдущие сутки украинские боевики выпустили 288 различных боеприпасов по ДНР. В результате обстрелов погибли два мирных жителя в Киевском и Петровском районах Донецка. Ранения различной степени тяжести получили десять человек, в том числе двое детей 2015 и 2016 года рождения.

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