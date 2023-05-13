За сутки ВСУ убили двух мирных жителей в ДНР

ПО ДНР за сутки выпущено более 280 боеприпасов Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Вооруженные формирования Украины за сутки открыли огонь по девяти населенным пунктам Донецкой Народной Республики, выпустив по ДНР более 280 различных боеприпасов. В результате обстрела погибли два мирных жителя. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Ранения различной степени тяжести получили 10 гражданских лиц, в том числе двое детей 2015 и 2016 годов рождения, в Куйбышевском и Кировском районах Донецка, Александровке, Енакиево и ранее освобожденных Старомлиновке, Ивановке и Старомайорском. Повреждены 7 жилых домостроений в Куйбышевском районе Донецка, а также один объект гражданской инфраструктуры, — отметили в ведомстве.

В СЦКК добавили, что на донецком направлении противник совершил 24 обстрела из РСЗО, артиллерии 155 мм. На горловском — 19 обстрелов из РСЗО «Град», артиллерии 152 мм.

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