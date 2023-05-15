Над стадионом «Донбасс-Арена» в Донецке сработали силы ПВО

В центре Донецка сработали средства противовоздушной обороны Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В центре Донецка сработали средства противовоздушной обороны. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Алексей Кулемзин.

Он уточнил, что фрагменты сбитого боеприпаса упали в районе «Донбасс-Арены».

- Над стадионом «Донбасс-Арена» сработали силы ПВО. Предположительно части сбитой ракеты упали на стадион и близлежащую территорию, - проинформировал мэр.

Напомним, за прошедший день ВСУ выпустили по Донецку более 200 натовских снарядов и 21 ракету из РСЗО. В результате обстрелов погиб один и были ранены тринадцать человек. Среди них - одиннадцать сотрудников пожарно-спасательной части, которые попали под обстрел в Куйбышевском районе Донецка. А сегодня утром украинские боевики обстреляли город Ясиноватую в ДНР. Жертвами обстрела стали двое человек, один из которых погиб.

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