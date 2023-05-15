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НовостиПолитика15 мая 2023 6:30

ВСУ за день выпустили по Донецку более 200 натовских снарядов и 21 ракету из РСЗО

В результате обстрелов погиб один и были ранены тринадцать человек
Ирина ДМИТРИЕВА
Украинские войска обстреливают мирные кварталы города

Украинские войска обстреливают мирные кварталы города

Фото: Александр КОЦ

За прошедший день, 14 мая, территория Донецка подверглась украинским обстрелам 38 раз. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин со ссылкой на данные СЦКК ДНР.

- В направлении Петровского, Куйбышевского, Киевского, Кировского районов, а также пгт Александровка укронацисты выпустили 204 снарядов калибром 155 мм и 21 ракету из РСЗО, - проинформировал градоначальник.

Сообщается, что в результате обстрела погиб мужчина 1954 года рождения и пострадали мужчина с женщиной 1966 и 1978 годов рождения. Кроме того, при исполнении служебного долга были ранены 11 сотрудников МЧС ДНР.

- Повреждены частные жилые дома, гараж, 2 гражданских автомобиля, хозяйственные постройки, - добавил Кулемзин.

Напомним, 14 мая в Куйбышевском районе Донецка на улице Степная под обстрел ВСУ попали сотрудники пожарно-спасательного отделения и штабной автомобиль. Ранее в поселке Горняк Куйбышевского района Донецка под обстрелом погибли женщина с четырехлетним ребенком. За сутки в столице ДНР ранения получили десять человек, в том числе двое детей.

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