Одиннадцать сотрудников МЧС получили минно-взрывную травму в результате обстрела ВСУ в Донецке

Спасатели в Донецке попали под обстрел. Фото: МЧС ДНР

Сегодня, 14 мая, в Куйбышевском районе Донецка на улице Степная под обстрелом вооруженных формирований Украины (ВФУ) оказались пожарно-спасательное отделение и штабной автомобиль. ЧП произошло во время выполнения спасателями задач по предназначению. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.

- Повреждения получили две единицы техники. Личный состав вернулся в подразделение, однако по прибытии, одиннадцать человек пожаловались на ухудшение самочувствия. С подозрением на контузию их доставили в учреждение здравоохранения, - говорится в сообщении спасательного ведомства.

Сотрудникам поставлен диагноз минно-взрывная травма, баротравма и на данный момент им проводят все необходимые обследования. Жизни пострадавших спасателей ничего не угрожает.

Напомним, что в минувшие сутки в Куйбышевском районе Донецка погибли два мирных жителя, в том числе ребенок 2019 г.р. Ранения получили 11 гражданских, в том числе ребенок 2007 г.р. в Куйбышевском и Петровском районах Донецка, Центрально-Городском и Никитовском районах Горловки, Ясиноватой.

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