В результате обстрела Куйбышевского района Донецка один мирный житель погиб, женщина – ранена

Пострадавшую женщину госпитализировали. Фото: Архив "КП"

Сегодня, 14 мая, в Донецке в прифронтовом Куйбышевском районе один мирный житель погиб, еще одна мирная жительница ранена. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава администрации города Донецка Алексей Кулемзин.

- По уточненной информации, в результате обстрела Куйбышевского района по улице Степной ранена женщина 1978 года рождения. Мужчина 1954 года рождения от полученных осколочных ранений скончался в больнице, - рассказал Алексей Валерьевич.

По данным донецкого градоначальника, в результате обстрела Куйбышевского района столицы повреждено два дома частного сектора по улице Степной. Были попадания в крышу, газовую трубу. Из окон вылетели стекла.

Напомним, что в минувшие сутки в Куйбышевском районе Донецка погибли два мирных жителя, в том числе ребенок 2019 г.р. Ранения получили 11 гражданских, в том числе ребенок 2007 г.р. в Куйбышевском и Петровском районах Донецка, Центрально-Городском и Никитовском районах Горловки, Ясиноватой.

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