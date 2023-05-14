При обстреле школы № 51 Донецка, дерево, высаженное в честь военкора Владлена Татарского, уцелело

ВСУ ведут огонь по школе 51. Табличка в честь военкора Татарского устояла Фото: Ольга ГАЛЬСКАЯ

Обстрел Куйбышевского района продолжился, В 16 30 14 мая удар пришелся в частный сектор, рядом с жд вокзалом Донецка.

Ранее была повреждена школа № 51.

Сюда прилетел снаряд ВСУ Фото: Ольга ГАЛЬСКАЯ

По данным СЦКК, всего за два часа по району было выпущено более 30 артиллерийских снарядов калибром 155 мм. Погибла женщина и четырехлетний мальчик, есть раненые. ВСУ целенаправленно били по жилым домам и мирным жителям, разрушили школу.

Обстрел выбил стекла в школе, разрушен фасад. Жители просили проверить - есть ли не разорвавшиеся мины, чтобы сообщить в МЧС.

Но дерево в честь военкора Татарского ( настоящее имя – Максим Фомин, оно и указано на табличке – Ред.) уцелело. Его высаживали семиклассники за несколько дней до очередного налета ВСУ.

Воронка от первого прилета украинского снаряда была найдена, в десяти метрах от школы. Местные жители смотрели на здание, едва сдерживая слезы. Они пересказывают друг другу свой опыт, и с очень большой неохотой реагируют на вопросы журналистов.

- С самого утра было, ВСУ подаренные США свои гаубицы, проклятые, применили. Только через несколько часов за хлебом и водой вышла, - говорит жительница Куйбышевского района Наталья.

- Школу обстреливают с 21 июля 2014 года, обстрелов со стороны ВСУ не счесть! – говорит директор МБОШ № 51 Наталья Грибова. – Я и сама попадала под обстрелы. Ученики сейчас на дистанционном обучении.

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