СЦКК ДНР: За прошедшие сутки в ДНР в результате обстрелов ВСУ два мирных жителя погибли, еще 11 – ранены

Противник наносит удары по жилому сектору Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины за прошедшие сутки 58 раз обстреляли ДНР, выпустив по ее территории 368. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- Под вражеским огнем оказались районы семи населенных пунктов Республики: Горловка (Центрально-Городской, Никитовский районы), Зайцево, Ясиноватая, столица г. Донецк (Киевский, Куйбышевский, Кировский, Петровский районы), Макеевка (Червоногвардейский район), Александровка, Республика, - говорится в сводке СЦКК.

В минувшие сутки в Куйбышевском районе Донецка погибли два мирных жителя, в том числе ребенок 2019 г.р. Ранения получили 11 гражданских, в том числе ребенок 2007 г.р. в Куйбышевском и Петровском районах Донецка, Центрально-Городском и Никитовском районах Горловки, Ясиноватой.

На донецком направлении противник совершил 28 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 мм. На горловском - 23 обстрела из артиллерии 152 мм. На ясиноватском - 6 обстрелов из артиллерии 155 и 152 мм. На волновахском - 1 обстрел из РСЗО.

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