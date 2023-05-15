Мэр Ясиноватой Шевченко сообщил о гибели мирного жителя города в результате обстрела ВСУ

Ясиноватая, последствия утреннего обстрела со стороны ВСУ. Фото: ТГ/Шевченко

Сегодня утром украинские боевики обстреляли город Ясиноватая в ДНР. Жертвами обстрела стали двое человек, один из которых погиб. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Дмитрий Шевченко.

- По предварительной информации один человек погиб, один ранен, - проинформировал градоначальник.

По словам Шевченко, в результате обстрела в городе повреждены несколько многоквартирных домов.

Тем временем в СЦКК ДНР заявили, что с начала текущих суток ВСУ выпустили по территории Донецкой Народной Республики почти 90 боеприпасов из арторудий калибром 152 и 155 мм. Под прицелом украинских боевиков оказались Донецк, Горловка и Ясиноватая.

Напомним, ранее сообщалось, что одиннадцать сотрудников МЧС получили минно-взрывную травму в результате обстрела ВСУ в Донецке. За день украинские войска выпустили по городу более 200 натовских снарядов и 21 ракету из РСЗО.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

При обстреле ВСУ поселка Горняк в Куйбышевском районе Донецка погибли женщина с четырехлетним ребенком

Врио Главы ДНР Денис Пушилин выразил соболезнования семье погибших (подробнее)