Минугля ДНР: всех горняков из обесточенной при обстреле ВСУ шахты имени Засядько в Донецке подняли на поверхность

На поверхность вывели всех горняков шахты имени Засядько Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Всех горняков шахты имени Засядько в Донецке, которые застряли под землей, успешно подняли на поверхность. Об этом сообщили в пресс-службе министерства угля и энергетики Донецкой Народной Республики.

— Около 20 часов все оставшиеся горняки шахты имени А.Ф. Засядько подняты на поверхность. Пострадавших нет, — отметили в ведомстве.

Напомним, что в результате обстрела ВСУ более 90 тысяч жителей нескольких районов Донецка остались без электроснабжения. Обесточенными оказались также угольные предприятия на территории города.

Через два часа энергетикам удалось запитать дома более 49 тысяч дончан. В это же время на шахтах началась эвакуация. За два часа на поверхность вывели 69 горняков, которые трудились на шахтах имени Засядько и имени Максима Горького, позже еще двоих. Пострадавших среди них нет.

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