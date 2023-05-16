Частный жилой дом полностью разрушен прямым попаданием снаряда ВСУ в поселке Александровка под Донецком

Данных о пострадавших не поступало (архивное фото) Фото: Иван ЖИЛЯК

Частный жилой дом был уничтожен прямым попаданием снаряда ВСУ на западе Донецка. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин.

Он уточнил, что инцидент произошел в поселке Александровка по улице Шевченко.

- В результате прямого попадания снарядов укронацистов полностью разрушен частный дом по улице Шевченко в пгт Александровка, - проинформировал градоначальник.

Напомним, ранее мэр Донецка сообщил о повреждениях жилых домов, детского сада и школы при обстрелах ВСУ 15 мая. За день украинские войска выпустили по городу 80 снарядов натовского образца и 25 ракет из РСЗО. В результате обстрелов были повреждены частные жилые дома, детский сад №364, школа №85, обесточены 669 трансформаторных подстанций, в том числе питающих два угледобывающих предприятия. Из-за обстрелов был ранен мужчина 1961 года рождения.

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