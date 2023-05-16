С начала СВО в Ясиноватой разрушено 70% жилого фонда

Город практически ежедневно находится под обстрелом ВСУ (архивное фото). Фото: ДНР Онлайн

С начала специальной военной операции обстрелами ВСУ разрушено порядка 70% жилого фонда Ясиноватой. Восстановлением объектов занимаются специальные бригады, а помощь городу регулярно оказывает регион-шеф Челябинская область. Об этом заявил мэр Ясиноватой Дмитрий Шевченко в ходе прямой линии с жителями города.

— С начала СВО в Ясиноватой повреждено около 70% жилого фонда. Его восстановлением занимаются бригады, сформированные из местных и челябинских строителей, — отметил мэр.

Шевченко добавил, что при помощи региона-шефа в Ясиноватой до конца лета выполнят капительный ремонт дорог на улицах Артема, Макеевской, Орджоникидзе, бульваре Ленина и других. На остальных улицах проведут ямочный ремонт.

Напомним, что Челябинская область в 2023 году направит на восстановление Ясиноватой порядка 400 миллионов рублей. Более 60% денежных средств пойдут на ремонт дорожной инфраструктуры.

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