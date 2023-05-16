Здание администрации повреждено обстрелом ВСУ в Горловке

Украинские войска вновь обстреляли Горловку. Фото (архив): ТГ/Приходько

В Горловке в результате обстрела ВСУ пострадало здание поселковой администрации. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Там уточнили, что поврежденный объект расположен в поселке Зайцево.

- Зафиксированы повреждения здания Зайцевской поселковой администрации города Горловка по улице Карбышева, - проинформировали наблюдатели.

Напомним, ранее сообщалось, что в поселке Александровка под Донецком прямым попаданием снаряда ВСУ был полностью разрушен частный жилой дом. Накануне мэр Донецка сообщил о повреждениях жилых домов, детского сада и школы при обстрелах ВСУ 15 мая. Сообщалось также про отключение 669 трансформаторных подстанций, в том числе питающих два угледобывающих предприятия. Из-за обстрелов был ранен мужчина 1961 года рождения.

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