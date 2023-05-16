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НовостиПолитика16 мая 2023 12:41

Денис Пушилин заявил о взятии российскими военными нескольких укрепрайонов ВСУ под Авдеевкой

Российские войска за последнее время улучшили свои позиции на данном направлении
Ирина ДМИТРИЕВА
Один из ключевых объектов города - Авдеевский коксохимзавод - уже «в шаговой доступности». Фото: УНМ ДНР

Один из ключевых объектов города - Авдеевский коксохимзавод - уже «в шаговой доступности». Фото: УНМ ДНР

Российские войска взяли несколько укрепрайонов ВСУ под Авдеевкой. Тем самым они значительно улучшили свои позиции. Об этом сообщил в эфире телеканала «Соловьев Live» врио Главы ДНР Денис Пушилин.

- Что касается авдеевского направления: наши ребята продвигаются, продвигаются и в направлении Первомайского. Есть за последнее время улучшение позиций - несколько укрепрайонов противника взяли, - отметил он.

Напомним, ранее Денис Пушилин сообщил про переброску подкрепления для российских сил в Артемовск. Ситуация на флангах сейчас непростая, там идут самые активные боевые действия. Однако российские военные продолжают двигаться вперед. Ранее врио Главы ДНР заявил об активизации ВСУ по всей линии соприкосновения. По его словам, это еще не контрнаступление украинских войск. Сообщалось также, что российские военнослужащие заняли ключевые высотки в Артемовске.

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