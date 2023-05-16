Денис Пушилин заявил о взятии российскими военными нескольких укрепрайонов ВСУ под Авдеевкой

Один из ключевых объектов города - Авдеевский коксохимзавод - уже «в шаговой доступности». Фото: УНМ ДНР

Российские войска взяли несколько укрепрайонов ВСУ под Авдеевкой. Тем самым они значительно улучшили свои позиции. Об этом сообщил в эфире телеканала «Соловьев Live» врио Главы ДНР Денис Пушилин.

- Что касается авдеевского направления: наши ребята продвигаются, продвигаются и в направлении Первомайского. Есть за последнее время улучшение позиций - несколько укрепрайонов противника взяли, - отметил он.

Напомним, ранее Денис Пушилин сообщил про переброску подкрепления для российских сил в Артемовск. Ситуация на флангах сейчас непростая, там идут самые активные боевые действия. Однако российские военные продолжают двигаться вперед. Ранее врио Главы ДНР заявил об активизации ВСУ по всей линии соприкосновения. По его словам, это еще не контрнаступление украинских войск. Сообщалось также, что российские военнослужащие заняли ключевые высотки в Артемовске.

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