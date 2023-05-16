Советник Пушилина Гагин: Российские войска уничтожили не менее 70% штурмовой бригады ВСУ в Марьинке

Российские военные сорвали попытку противника ретироваться с позиций Фото: Александр КОЦ

Российские войска уничтожили не менее 70% штурмовой бригады ВСУ в районе Марьинки. Об этом заявил ТАСС советник врио Главы ДНР Ян Гагин.

Он уточнил, что сегодня 79-я отдельная десантно-штурмовая бригада противника пыталась ретироваться с позиций при поддержке своей артиллерии, но российские войска сорвали эту попытку. На данный момент у украинских военных также ограничена возможность подвоза боеприпасов, поскольку российская артиллерия контролирует дороги вокруг Марьинки.

- Уже уничтожено не менее 70% этой бригады, - отметил Гагин, добавив, что ВСУ также потеряли серьезное количество своей техники.

Напомним, ранее врио Главы ДНР Денис Пушилин сообщил про переброску подкрепления для российских сил в Артемовск. Ситуация на флангах сейчас непростая - там идут самые активные боевые действия, однако российские силы продолжают двигаться вперед. Также Пушилин заявлял об активизации ВСУ по всей линии соприкосновения. По его словам, это еще не контрнаступление украинских войск.

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