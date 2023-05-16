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НовостиОбщество16 мая 2023 6:26

Мэр Мариуполя рассказал про возможность создания цеха по производству рельсов на «Азовстали»

Сейчас на территории предприятия ведутся работы по разминированию
Ирина ДМИТРИЕВА
После этого на территории предприятия планируют открыть технопарк

После этого на территории предприятия планируют открыть технопарк

Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

На территории завода «Азовсталь» в Мариуполе может быть запущен цех по производству рельсов и балок. Об этом сообщил ТАСС мэр города Олег Моргун.

По его словам, после этого на территории предприятия откроют технопарк.

- Цех по изготовлению рельсов и балок хотят сделать и потом технопарк, - заявил Моргун.

Градоначальник также добавил, что сейчас на заводе продолжается процесс разминирования. Он назвал этот участок одним из самых сложных и трудоемких на территории всего города.

Напомним, ранее мэр Мариуполя сообщил о возвращении большей половины жителей в город. По данным местной администрации, до февраля 2022 года здесь проживали более 425 тысяч человек, сейчас - около 230 тысяч. Строители в ускоренном темпе продолжают восстанавливать город, чтобы люди могли скорее сюда возвращаться. Сейчас в Мариуполе ремонтируют 1,7 тысячи социальных и жилых объектов, в городе функционируют почти 30 школ и детсадов. На меткомбинате Ильича также планируют запустить производство.

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