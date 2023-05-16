Мэр Мариуполя рассказал про возможность создания цеха по производству рельсов на «Азовстали»

После этого на территории предприятия планируют открыть технопарк Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

На территории завода «Азовсталь» в Мариуполе может быть запущен цех по производству рельсов и балок. Об этом сообщил ТАСС мэр города Олег Моргун.

По его словам, после этого на территории предприятия откроют технопарк.

- Цех по изготовлению рельсов и балок хотят сделать и потом технопарк, - заявил Моргун.

Градоначальник также добавил, что сейчас на заводе продолжается процесс разминирования. Он назвал этот участок одним из самых сложных и трудоемких на территории всего города.

Напомним, ранее мэр Мариуполя сообщил о возвращении большей половины жителей в город. По данным местной администрации, до февраля 2022 года здесь проживали более 425 тысяч человек, сейчас - около 230 тысяч. Строители в ускоренном темпе продолжают восстанавливать город, чтобы люди могли скорее сюда возвращаться. Сейчас в Мариуполе ремонтируют 1,7 тысячи социальных и жилых объектов, в городе функционируют почти 30 школ и детсадов. На меткомбинате Ильича также планируют запустить производство.

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