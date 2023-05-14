Набережная и Приморский парк в Мариуполе преобразятся к 1 сентября

Благоустройство Мариуполя продолжается (архивное фото) Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Мариуполе начали благоустраивать крупнейший парк и набережную. Работы проводятся при координации Минстроя России.

- По заказу ППК «Единый заказчик в сфере строительства» Минстроя России к благоустройству Приморского парка и набережной приступил Фонд капитального ремонта Московской области. Масштабные работы пройдут на площади больше 78 гектаров, - говорится в сообщении Минстрой РФ.

По данным ведомства, отремонтируют асфальтовое покрытие центральной аллеи и 19-километровую дорожно-тропиночную сеть, обустроят новые спортивные и детские площадки, организуют беговые и велосипедные дорожки, а также места для пикника, установят новые скамейки, урны и фонари, выполненные в едином стиле, отремонтируют мемориал «Освободителям Донбасса» и площадь вокруг него, Холм Славы, главную смотровую площадку, Свято-Николаевский храм и мечеть имени Сулеймана Великолепного и Роксоланы.

Все работы в Приморском парке будут проводить в соответствии со специально разработанной концепцией благоустройства парка и в едином стиле с разработанной концепцией мастер-плана развития Мариуполя. Благоустройство Приморского парка и набережной в Мариуполе планируют завершить к 1 сентября.

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