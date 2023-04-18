«К работам старались подходить максимально деликатно, чтобы сохранить исторический вид»: В Мариуполе восстановили знаменитый особняк со львами

В Мариуполе восстановили знаменитый особняк со львами. Фото: пресс-служба Правительства Липецкой области

В исторической части Мариуполя, по улице архитектора Виктора Нильсена, 10, есть знаменитое здание – постоянный в стиле модерн в начале прошлого столетия особняк со львами. Такое название он получил потому, что он украшен двумя маскаронами в виде головы льва. Также его еще называют – дом Гугеля.

В Мариуполе восстановили знаменитый особняк со львами. Фото: пресс-служба Правительства Липецкой области

Само здание было возведено по проекту архитектора Виктора Нильсена, который приехал в Мариуполь в 1901 году. Однако перед революцией он решил продать этот дом казачьему офицеру, а сам со своей семьей перебрался в другой особняк, который возвел практически напротив горсада (этот дом не сохранился). После революции оба здания национализировали. С 1933 года в доме со львами стал проживать начальник строительства и первый директор завода «Азовсталь» Яков Гугель. А в советское время его начали использовать в качестве коммунального жилья, а после разделили на квартиры.

Архитектор особняка со львами Виктор Нильсен. Фото: Архив

В ходе боевых действий в Мариуполе в 2022 году, в результате обстрелов со стороны украинских боевиков, особняк со львами был поврежден. Однако благодаря помощи Липецкой области историческое здание получило новую жизнь, за его восстановление взялась подрядная организация Фонда капитального ремонта региона.

- Строители отремонтировали крышу, инженерные сети теплоснабжения, заменили окна и двери. К работам старались подходить максимально деликатно, чтобы сохранить исторический вид, - рассказывают в пресс-службе Липецкой области. - Сейчас особняк проходит приемку, после чего будет передан городу, как и еще порядка 30 объектов, среди которых детский сад, школа и технический лицей. В большинстве из них строительно-монтажные работы завершены.

В Мариуполе восстановили знаменитый особняк со львами. Фото: пресс-служба Правительства Липецкой области

Тем временем губернатор Липецкой области Игорь Артамонов отметил, что регион одним из первых пришел на помощь Мариуполю в восстановлении инфраструктуры, строительстве и благоустройстве.

- Липецкие строители проделали большую работу, благодаря которой жители города вернулись в свои дома. Взятые обязательства регион выполнит полностью, - подчеркнул Артамонов.

В Мариуполе восстановили знаменитый особняк со львами. Фото: пресс-служба Правительства Липецкой области

Исполняющий обязанности генерального директора Фонта капитального ремонта Липецкой области Роман Сапрыкин заверил, что на ближайшие два месяца запланирован не малый объем сдачи домов и объектов соцкультбыта Мариуполя.

- Все строители, привлеченные подрядными организациями, понимают социальную значимость задачи, поставленной перед ними, поэтому акцент делают как на сроки, так и на качество выполнения работ, - сказал Сапрыкин.

Напомним, что в Мариуполе к 1 сентября проведут комплексное благоустройство Приморского парка и набережной. Как сообщили «Комсомолке» в публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства», масштабные работы уже начались и пройдут на общей площади более 78 гектаров.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Специалисты из Подмосковья восстанавливают школу № 69 на проспекте Маршала Жукова в Мариуполе

После капитального ремонта школа будет соответствовать самым современным стандартам (подробнее)

В ТЕМУ

Город становится все краше: В Мариуполе ввели в эксплуатацию новый дом на 70 квартир

Об этом сообщили «Комсомолке» в публично-правовой компании «Единый заказчик»

(подробнее)

КСТАТИ

В Мариуполе местные стройбригады будут восстанавливать больше 100 домов частного сектора каждый месяц

Количество участников строительных бригад растет с каждым днем (подробнее)