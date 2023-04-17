Специалисты из Подмосковья восстанавливают школу № 69 на проспекте Маршала Жукова в Мариуполе

В Мариуполе восстанавливают 69-ю школу. Фото: пресс-служба МинЖКХ Подмосковья

В Мариуполе на проспекте Маршала Жукова полным ходом идет восстановление школы №69. Капитальный ремонт учебного учреждения проводят специалисты из Подмосковья.

- Все работы производятся под строгим контролем экспертов Управления технического надзора капитального ремонта, которые совершают регулярные выезды на объект в рамках проведения строительного контроля, - сообщили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.

В Мариуполе восстанавливают 69-ю школу. Фото: пресс-служба МинЖКХ Подмосковья

Генеральный директор Управления технического надзора капитального ремонта Михаил Чебриков отметил, что в учебном учреждении уже заменены кровля, окна, система центрального отопления и канализация.

- На сегодняшний день выполняются отделочные работы внутри помещений, ведутся фасадные работы, подходит к завершению монтаж системы электрооборудования. После капитального ремонта школа будет соответствовать самым современным стандартам, - рассказал Чебриков.

В Мариуполе восстанавливают 69-ю школу. Фото: пресс-служба МинЖКХ Подмосковья

В пресс-службе МинЖКХ Подмосковья подчеркнули, что после того, как в школе завершатся все ремонтные работы – дети вновь приступят к занятиям.

- Юные мариупольцы сядут за обновленные парты, с комфортом будут обедать в отремонтированной столовой, а учителя во время проведения уроков будут использовать новое оборудование, - сказали в пресс-службе МинЖКХ Подмосковья.

В Мариуполе восстанавливают 69-ю школу. Фото: пресс-служба МинЖКХ Подмосковья

Тем временем в публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства» сообщили «Комсомолке» о завершении возведения нового многоквартирного жилого дома на проспекте Строителей в Мариуполе. Жилье введено в эксплуатацию.

- Общая площадь нового объекта составляет почти 8 тысяч квадратных метров, - сообщили «КП» в пресс-службе компании «Единый заказчик в сфере строительства». - В девятиэтажном доме расположено 70 комфортных одно-, двух- и трёхкомнатных квартир с функциональной планировкой и просторной площадью. Все они сдаются с чистовой внутренней отделкой, оборудованы сантехникой и электроплитами. В ближайшее время начнётся передача ключей будущим собственникам квартир.

Также в Мариуполе, по данным главы городской администрации Олега Моргуна, местные строительные бригады будут восстанавливать больше 100 домов частного сектора каждый месяц

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