В Мариуполе на базе разбитого железнодорожного вокзала построят современный мультитранспортный терминал

Здание железнодорожного вокзала после начала ремонта Фото: Александр ИВАНОВ

Станция Мариуполь находится в непосредственной близости от комбината «Азовсталь». С территории вокзала можно запросто рассмотреть производственные мощности металлургического гиганта. В ходе отступления украинских нацбатов на территорию комбината и был разрушен железнодорожный вокзал вместе со всей прилегающей инфраструктурой. Теперь все строения, как и пристанционную территорию, ждет восстановление с дальнейшим включением в работу с качественно новым обликом и набором функций.

- В рамках мастер-плана у нас в районе железнодорожного вокзала планируется создание крупного логистического пункта. Мы даже пойдем по пути расширения территории - будем что-то сносить из частного сектора, - говорит заместитель мэра города Дмитрий Бердников.

Современный транспортно-пересадочный узел для пассажиров автобусов и поездов, новые либо восстановленные здания обеспечения, новые перроны, новое общежитие и вспомогательная инфраструктура – основной перечень обновления этого важного транспортного объекта.

Здание железнодорожного вокзала до начала ремонта Фото: Александр ИВАНОВ

Пригородный поезд сообщением Мариуполь-Волноваха ведомый тепловозом ЧМЭ3 отъезжает от станции Мариуполь. На заднем плане комбинат Азовсталь Фото: Александр ИВАНОВ

Здание ремонтируемого ЖД вокзала Мариуполя с высоты и поселок Слободка Фото: Александр ИВАНОВ

Рейсовые автобусы у здания мариупольской железнодорожной станции Фото: Александр ИВАНОВ

Сейчас здание железнодорожного вокзала очищают от обломков, сгоревшего наполнения, как обычно это бывает с восстанавливаемым зданием после боевых действий – останется голый остов строения, из которого строители вырастят неузнаваемый железнодорожный вокзал Мариуполя.

На станции, несмотря на поврежденность инфраструктурных объектов, продолжается жизнь. Два раза в день приходят и уходят пассажирские пригородные поезда до станции Волноваха, а прибывшие в Азовский морской порт гуманитарные и строительные грузы также, частично, обслуживаются железнодорожным транспортом.

На территории станции Мариуполь остались изувеченные магистральные электровозы и тепловозы – большая часть, по словам сотрудников вагонного депо, пригодна к восстановлению. Есть и архаичные электровозы серии ВЛ8 (Владимир Ленин) – разменявшие шестой десяток лет и готовые хоть сейчас продолжить свой труд, доставляя многотонные товарные составы в отдаленные уголки нашей необъятной Родины.

Когда из Мариуполя начнут ходить поезда дальнего следования - пока еще неясно. Однако жители ждут этого с нетерпением.

Рейсовые автобусы у здания мариупольской железнодорожной станции Фото: Александр ИВАНОВ

Магистральный электровоз ВЛ8 Фото: Александр ИВАНОВ

Грузовые полувагоны в которые собирают металлолом – демонтированные конструкции разбитого здания ЖД вокзала Фото: Александр ИВАНОВ

Здание пригородного вокзала, где пока что можно купить проездной билет до станции Волноваха Фото: Александр ИВАНОВ

Тем временем в регионе завершают ремонт крупнейшего железнодорожного узла - станции Волноваха.

Заместитель начальника станции Волноваха Сергей Сизенченко сообщил, что во время ремонтных работ на железнодорожных путях восстановлено порядка 96 процентов повреждений.

- По путевому хозяйству мы практически все восстановили, порядка 96 процентов. Остались мелкие нюансы, недочеты устраняются в процессе подвоза материалов, - заявил Сизенченко. - На данный момент не можем ни в Донецк ехать, ни на Приднепровскую дорогу. Объемы нулевые. Ждем восстановления сообщений со всеми дорогами.

Сизенченко говорит, что восстановления движения по всем направлениям ждут многие люди. Однако сейчас назвать дату возобновления движения невозможно. Полноценное функционирование железнодорожного сообщения в Республике зависит и от обстановки в городах. Донецк и Ясиноватая находятся под обстрелами украинских боевиков.

- Ждем, когда восстановят движение по всем направлением, когда обстановка позволит запустить поезда между городами, и спокойно можно будет поехать в Ясиноватую к родственникам, - говорит жительница Волновахи Светлана Тимченко. – Сейчас очень многие жители ездят на поезде из Мариуполя в Волноваху и обратно. Это очень удобно, особенно сейчас, когда начался дачный сезон.

Расписание движения

Волноваха – Мариуполь

Отправление 06:13; Прибытие 08:20;

Отправление 17:30; Прибытие 19:37;

Мариуполь – Волноваха

Отправление 06:30; Прибытие 08:45;

Отправление 17:30; Прибытие 19:45;

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