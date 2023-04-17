Город становится все краше: В Мариуполе ввели в эксплуатацию новый дом на 70 квартир

В Мариуполе ввели в эксплуатацию новый дом на 70 квартир. Фото: «Единый заказчик»

Возведение новых домов в Мариуполе набирает обороты. С каждым месяцем город преображается, появляются новые высотки, объекты инфраструктуры, целые кварталы.

Публично-правовая компания «Единый заказчик в сфере строительства» сообщила «Комсомолке» о завершении строительства нового многоквартирного жилого дома на проспекте Строителей в Мариуполе. Он уже введен в эксплуатацию.

- Общая площадь нового объекта составляет почти 8 тысяч квадратных метров. В девятиэтажном доме расположено 70 комфортных одно-, двух- и трёхкомнатных квартир с функциональной планировкой и просторной площадью. Все они сдаются с чистовой внутренней отделкой, оборудованы сантехникой и электроплитами. В ближайшее время начнётся передача ключей будущим собственникам квартир, - сообщили «КП» в пресс-службе компании «Единый заказчик в сфере строительства».

Также в компании отметили, что придомовая территория дома обустроена современной детской площадкой и зоной парковки. Помимо этого, в доме установлено два безопасных и современных лифта, а также оборудовано помещение консьержа.

- Мариуполь становится все краше, восстанавливаю то, что можно, сносят то, что восстановлению не подлежит и строят новые дома. Целые микрорайоны соединяются в одну общую картинку, люди рады – это самое главное, - говорит мариупольчанин Сергей Антоненко.

Ранее «КП» сообщала, что в приморском городе должное внимание уделяется и восстановлению частного сектора. К работам по опыту Новоазовского района привлекают стройбригады из числа местных жителей. Ожидается, что в месяц они будут восстанавливать не менее 100 домов. При этом, число стройбригад только растет, а значит будет расти и количество восстанавливаемых объектов.

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