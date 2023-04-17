В Мариуполе формируют комфортную городскую среду: Началось благоустройство самого большого в городе парка и набережной

В Мариуполе началось благоустройство самого большого в городе парка и набережной. Фото: ППК «Единый заказчик в сфере строительства»

В Мариуполе к 1 сентября преобразится Приморский парк. Об этом сообщил заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин.

- Формируем комфортную городскую среду и в новых регионах. К 1 сентября преобразится вся территория самого большого общественного пространства в Мариуполе – Приморского парка, - сообщил Хуснуллин.

В Мариуполе началось благоустройство самого большого в городе парка и набережной. Фото: пресс-служба Фонда капитального ремонта МО

В публично-правовой компания «Единый заказчик в сфере строительства» рассказали «Комсомолке», что работы по благоустройству Приморского парка и набережной в Мариуполе уже начались.

- В Мариуполе началось комплексное благоустройство самого большого в городе Приморского парка, - говорят в пресс-службе компании. - Масштабные работы пройдут на общей площади более 78 гектаров.

В Мариуполе началось благоустройство самого большого в городе парка и набережной. Фото: ППК «Единый заказчик в сфере строительства»

В компании «Единый заказчик» уточнили, что в парке полностью модернизируют 19-километровую дорожно-тропиночную сеть, обустроят новые спортивные и детские площадки, а также зоны для пикника и отдыха. Помимо этого, будут восстановлены 2,5-километровая набережная и территория для пляжного отдыха.

- В парке будут обустроены современные экологичные тропы, безопасные дорожки с разметкой для бега и катания на велосипедах и самокатах, а также восстановлено асфальтовое покрытие центральной аллеи, - говорят в пресс-службе компании. - На всей территории благоустройства будут установлены новые скамейки, урны и фонари, выполненные в едином стиле.

В Мариуполе началось благоустройство самого большого в городе парка и набережной. Фото: пресс-служба Фонда капитального ремонта МО

В Мариуполе началось благоустройство самого большого в городе парка и набережной. Фото: пресс-служба Фонда капитального ремонта МО

Также на территории Приморского парка отремонтируют мемориал «Освободителям Донбасса» и площадь вокруг него, Холм Славы, главная смотровая площадка, Свято-Николаевский храм и мечеть имени Сулеймана Великолепного и Роксоланы Помимо этого, будут отремонтированы расположенные на территории Приморского парка.

- Завершить все ремонтно-восстановительные и строительные работы по благоустройству парка планируется к 1 сентября текущего года. Выполнять работы будут специалисты Фонда капитального ремонта Московской области, - сказали в пресс-службе «Единого заказчика». - Все работы в Приморском парке будут осуществляться в соответствии со специально разработанной концепцией благоустройства парка и в едином стиле с разработанной концепцией мастер-плана развития Мариуполя.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Город становится все краше: В Мариуполе ввели в эксплуатацию новый дом на 70 квартир

Об этом сообщили «Комсомолке» в публично-правовой компании «Единый заказчик» (подробнее)