Мэр Мариуполя сообщил о возвращении большей половины жителей в город

В город постепенно возвращаются люди Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Мариуполь вернулась большая половина жителей города. По данным мэрии, до февраля 2022 года здесь проживали более 425 тысяч человек, сейчас - около 230 тысяч. Об этом сообщил ТАСС глава городской администрации Олег Моргун.

- Жители возвращаются, динамика положительная. Сейчас население Мариуполя - порядка 230 тысяч. Это согласно полученным пенсиям, соцвыплатам. Мы делаем подсчет, - заявил градоначальник.

По словам Моргуна, еще тысячи мариупольцев осели в ближайших к городу населенных пунктах - в Новоазовске, к примеру.

Власти в ускоренном темпе продолжают восстанавливать город, чтобы люди могли скорее сюда возвращаться. Сейчас в Мариуполе ремонтируют 1,7 тысячи социальных и жилых объектов, в городе функционируют почти 30 школ и детсадов. На меткомбинате Ильича также планируют запустить производство.

- Не в тех объемах, которые были, но, по крайней мере, в этом году какие-то цеха запустить планируют, - отметил мэр.

Ремонтом предприятия занимаются около 3 тысяч человек. В восстановлении Мариуполя принимают также участие 16 регионов России.

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