Российская ПВО сбила украинский штурмовик Су-27 под Артемовском

Самолет был сбит на подлете к городу (архивное фото) Фото: Виталий ТИМКИВ

Украинский штурмовик Су-27 был сбит российскими средствами противовоздушной обороны на подлете к Артемовску. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

Там уточнили, что истребитель был сбит в районе Часового Яра к западу от города.

- Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Часов Яр Донецкой Народной Республики сбит истребитель Су-27 воздушных сил Украины, - проинформировали в оборонном ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что российским военным осталось 742 метра до полного освобождения Артемовска. Штурмовики ВС РФ вплотную приблизились к последнему укрепрайону ВСУ в городе. Также сообщалось про уничтожение мест дислокации ВСУ под Артемовском.

Тем временем поселок Каменка на подступах к Авдеевке полностью зачищен от украинских боевиков. На территории населенного пункта осталось множество тел уничтоженных украинских боевиков и подбитая техника.

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