На территории населенного пункта осталось множество тел уничтоженных украинских боевиков и подбитая техника. Фото: УНМ ДНР

Поселок Каменка на подступах к Авдеевке полностью зачищен от украинских боевиков. Сейчас ВСУ отброшены далеко на запад от населенного пункта. Об этом сообщили в управлении Народной милиции ДНР.

В официальном телеграм-канале ведомства был опубликован репортаж из освобожденной Каменки, где говорится о том, что поселок в ходе ожесточенных боев был освобожден бойцами 1-го Донецкого армейского корпуса под командованием легендарного комбата - Героя ДНР с позывным «Злой».

- На данный момент поселок полностью зачищен и враг отброшен на значительное расстояние на запад, на территории населенного пункта осталось множество тел уничтоженных украинских боевиков и подбитая техника, - рассказали военные.

Напомним, ранее в ДНР уничтожили огневую точку ВСУ, обстреливавшую мирных жителей 9 мая. Кроме того, бойцы российского спецназа сорвали ротацию подразделений ВСУ в Марьинке. А группировка войск «Восток» при поддержке авиации ВС РФ нанесла комплексный удар по подразделениям ВСУ в Угледаре.

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