Более 40 тысяч жителей ДНР смогли оформить ИНН и СНИЛС через многофункциональные центры Республики

Граждане могут оформить документы посредством обращения в многофункциональные центры. Фото: МВД ДНР

Более 40 тысяч жителей ДНР смогли оформить страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) и идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) посредством обращения в многофункциональные центры Республики. Об этом сообщили ДАН в пресс-службе Министерства экономического развития Донецкой Народной Республики, которое курирует эту работу.

- На 27 апреля 2023 года выдано более 41 тысячи СНИЛС и ИНН, - пояснили в ведомстве.

Напомним, в ДНР расширят перечень услуг МФЦ за счет электронного взаимодействия между ведомствами. На данное время в отделениях Многофункционального центра региона доступны 36 видов услуг, в том числе оформление социальных пособий и материнского капитала, выдача СНИЛС и ИНН, оформление полиса ОМС, регистрация по месту жительства и другие.

Тем временем в Донецке временно прекращена работа некоторых отделений МФЦ. Жителей Ворошиловского, Буденновского, Пролетарского и Куйбышевского районов Донецка будет обслуживать отделение на проспекте Ильича.

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