Перечень предоставляемых жителям ДНР услуг в МФЦ расширился до 36

Жители Республики могут получить 38 услуг в режиме «единого окна» в МФЦ. Фото: МФЦ ЛНР

В Донецкой Народной Республике расширился перечень услуг, доступных в Многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг. Жители региона могут оформить в отделениях центра материнский капитал и другие социальные пособия, а также полис обязательного медицинского страхования. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Главы Донецкой Народной Республики.

— Через МФЦ ДНР жителям Республики оказывается 36 различных услуг, в том числе оформление социальных пособий и материнского капитала, выдача СНИЛС и ИНН, оформление полиса ОМС, регистрация по месту жительства и другие, — подчеркнули в администрации.

Напомним, что в Донецке временно прекращена работа некоторых отделений МФЦ. Жителей Ворошиловского, Буденновского, Пролетарского и Куйбышевского районов Донецка будет обслуживать отделение на проспекте Ильича.

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