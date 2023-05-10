ПСБ запустит бесплатную доставку дебетовых карт жителям Донецка и Макеевки

В будущем доставка дебетовых карт распространится и на другие города Республики. Фото: пресс-служба ПСБ

«Промсвязьбанк» запустил бесплатный сервис по доставке дебетовых карт жителям Донецка и Макеевки. Заказать карту могут как клиенты банка, так жители, которые ранее в ПСБ не обслуживались. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

— Банк внедряет удобные, быстрые сервисы, заботясь о том, чтобы люди, которым по разным причинам неудобно посещать офис, могли получить необходимые банковские продукты с доставкой на дом, — отметили в пресс-службе. В ближайшее время ПСБ планирует масштабировать сервис доставки карт в других городах новых регионов, а также постепенно расширять список банковских продуктов, которые можно будет заказать с доставкой на дом.

Напомним, что в новых регионах России открыто уже более 400 отделений банка. Они появились в Донецке, Макеевке, Снежном, Харцызске, а также в населенных пунктах ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

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