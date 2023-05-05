В Донецке временно прекращена работа некоторых отделений МФЦ

Прием граждан приостановлен. Фото: МВД ДНР

Отделения Многофункционального центра в Ворошиловском, Куйбышевском, Пролетарском и Буденновском районах Донецка приостановили прием граждан. Теперь жителей из этих районов будут временно обслуживать в МФЦ на проспекте Ильича. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Как пояснили там, приостановка деятельности ряда отделений связана с проведением в них ремонтных работ.

- В связи с проведением ремонтных работ в помещениях отделений МФЦ граждане Ворошиловского, Куйбышевского, Пролетарского, Буденновского районов временно обслуживаются по адресу: г. Донецк, пр-т Ильича, 17В, - пояснили сотрудники Многофункционального центра.

Когда закрытые отделения центра заработают вновь, в учреждении не уточнили.

Напомним, ранее сообщалось, что в новых регионах России до конца года откроют 90 отделений МФЦ. Также в регионах планируют открыть центр «Мой бизнес».

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