В новых регионах России до конца года откроют 90 отделений МФЦ

В новых регионах планируют расширить сеть отделений МФЦ. Фото: МФЦ ЛНР

В Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также Херсонской и Запорожской областях планируют открыть 90 отделений Многофункционального центра государственных и муниципальных услуг до конца 2023 года. Также в новых регионах появится центр «Мой бизнес», который будет поддерживать и стимулировать предпринимательство. Об этом сообщили в министерстве экономического развития России по итогам совещания по социально-экономическому развитию новых субъектов.

— Представители субъектов РФ сообщили о ходе развития системы государственных и муниципальных услуг. В частности, был затронут вопрос развертывания сети МФЦ. Планируется, что до конца года будет открыто 90 отделений, — подчеркнули в министерстве. — В текущем году в новых российских субъектах будет создана инфраструктура поддержки бизнеса. В том числе, откроется первый центр «Мой бизнес».

На совещании обсудили связанные с этим организационные, кадровые и финансовые вопросы.

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