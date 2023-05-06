В ДНР расширят перечень услуг МФЦ за счет электронного взаимодействия между ведомствами

Список предоставляемых жителям госуслуг увеличат. Фото: МВД ДНР

В ДНР увеличат список госуслуг, предоставляемых Многофункциональным центром. Добиться этого удастся за счет запуска системы межведомственного электронного взаимодействия. Об этом сообщили ДАН в Министерстве экономического развития Республики.

Там отметили, что на данное время в местных отделениях МФЦ оказывают 36 видов услуг.

- Однако в настоящее время ведется работа по запуску системы межведомственного электронного взаимодействия. Это в дальнейшем позволит расширить количество оказываемых услуг, - заявили в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что отделения Многофункционального центра в Ворошиловском, Куйбышевском, Пролетарском и Буденновском районах Донецка приостановили прием граждан. Теперь жителей из этих районов будут временно обслуживать в МФЦ на проспекте Ильича. Приостановка деятельности ряда упомянутых отделений связана с проведением в них ремонтных работ. Сроки завершения ремонта пока неизвестны.

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