ВСУ за сутки дважды обстреляли ЛНР из HIMARS, ранен мирный житель

Последствия обстрела вооруженными формированиями Украины города Красный Луч. Фото: СЦКК ЛНР

За прошедшие сутки украинская армия дважды открывала огонь по территории ЛНР из американской установки HIMARS. Об этом сообщили в представительстве Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Там уточнили, что под прицелом противника оказались населенные пункты Брянка и Красный Луч.

- Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано два обстрела по населенным пунктам Красный Луч и Брянка с применением РСЗО HIMARS (восемь ракет), - проинформировали наблюдатели.

По данным СЦКК, при обстреле Брянки получил ранения мирный житель 1987 года рождения. Тем временем в Красном Луче снарядами повреждены здания недействующего профилактория шахты имени газеты «Известия» и детский лагерь «Юбилейный».

Напомним, днем ранее, 13 марта, ВСУ выпустили одну ракету из РСЗО HIMARS по населенному пункту Перевальск. В результате обстрела погибли и были ранены мирные люди.

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