Под Северодонецком из братской могилы извлекают останки погибших при обстрелах мирных людей

К этому времени извлечены останки 10 человек, работа продолжается. Фото: ЛИЦ

Представители межведомственной рабочей группы по розыску захоронений жертв украинской агрессии, их идентификации и увековечению памяти, Следственного комитета России и общественной организации «Не забудем! Не простим!» извлекли из братской могилы под Северодонецком останки 10 мирных жителей. Об этом сообщила замкомандира полевой команды Юлия Кожевникова.

Уточняется, что стихийное захоронение появилось летом прошлого года на въезде в поселок Щедрищево, который фактически является микрорайоном города. В братской могиле покоятся останки 26 человек.

- На сегодняшний день извлечены 10 останков, работа продолжается, - сказала Кожевникова.

По ее словам, в поисках захоронения рабочей группе активно помогали местные жители, которым ранее пришлось похоронить здесь родных и близких им людей.

- Это все было весной и летом прошлого года, когда были сильные обстрелы, и жители об этом говорят, когда танки Украины заезжали и стреляли по домам, где находились мирные жители, - рассказала эксперт.

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