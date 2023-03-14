«Украина воюет с мирными жителями Донбасса»: Глава ДНР почтил память погибших год назад дончан

Трагедия в Донецке произошла ровно год назад. Фото: Пушилин/ТГ

Временно исполняющий обязанности Главы Донецкой Народной Республики почтил память погибших мирных жителей Донбасса. Ужасная трагедия, унесшая жизни 22 человек, произошла ровно год назад. Об этом Денис Пушилин рассказал в своем телегам-канале.

— Год назад в этот день противник действовал с особым цинизмом, выпустив «Точку-У» с кассетной боеголовкой по центру столицы Республики в обеденный час пик, когда на улице было особенно многолюдно, — рассказал Пушилин. — 22 человека погибли, 33 мирных жителя ранены… В память навсегда врезались жуткие кадры с места трагедии: крики о помощи и стоны раненых, ошеломленный и разбитый горем Донецк.

Врио Главы Республики подчеркнул, что это всего лишь одно из многочисленных преступлений киевского режима, а Украина продолжает воевать с мирными гражданами.

— Украина воюет с мирными жителями Донбасса, а у нас особая миссия – уничтожить неофашизм, сделать так, чтобы он был искоренен навсегда, — добавил Пушилин.

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