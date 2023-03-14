ВСУ обстреляли центр города Брянка в ЛНР, тяжело ранен водитель такси

Медики борются за жизнь пострадавшего мирного жителя Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Сегодня вечером украинские боевики обстреляли центр города Брянка в Луганской Народной Республике. В результате обстрела был тяжело ранен водитель такси. Об этом сообщил ЛИЦ замглавы администрации города Виктор Колесник.

Он уточнил, что вражеские снаряды разрывались прямо на трассе.

- В 19:40 был прилет прямо в автодорогу напротив памятника Ленину в центре города, прямо в асфальт, в серединку попало. И чуть дальше к площади Ленина - второй разрыв. Один водитель такси тяжело ранен, сейчас в больнице, - заявил представитель мэрии.

Сообщается также, что осколками от снарядов было повреждено остекление в близлежащих домах и здании швейной фабрики «Брянковчанка».

Тем временем в ЛНР опубликовали кадры последствий украинского обстрела Красного Луча из американской РСЗО HIMARS. Напомним, что в 6:00 (по московскому времени) украинские боевики выпустили по городу шесть ракет типа M31 GMLRS. В результате обстрела получили повреждения здания недействующего профилактория шахты имени газеты «Известия» и детского лагеря «Юбилейный».

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