Двое детей, раненых накануне при обстреле Перевальска, находятся в стабильно тяжелом состоянии

Медики борются за жизнь пострадавших детей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Двое детей, раненых при обстреле Перевальска украинскими боевиками, находятся в Луганской республиканской детской клинической больнице. Врачи оценивают их состояние, как стабильно тяжелое. Об этом сообщил заместитель главврача по хирургической работе Андрей Крайнюк.

Он уточнил, что делать прогнозы относительно выздоровления детей пока слишком рано.

- Один ребенок поступил в отделение реанимации с тяжелой сочетанной травмой после ранения, и один ребенок поступил в отделение хирургии. Состояние детей стабильно тяжелое. О прогнозах говорить рано. Что будет завтра - покажет время, - заявил врач.

Напомним, вчера днем украинские боевики открыли огонь по автостанции города Перевальск в ЛНР. В результате обстрела погибли три мирных жителя, среди которых был 17-летний подросток, и 15 человек получили ранения, среди которых 4 ребенка. Повреждена «Алчевская автостанция-1», две АЗС, продуктовый магазин и 5 легковых автомобилей. Следственный комитет России устанавливает круг лиц, причастных к обстрелу.

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