Следственный комитет расследует факт обстрела ВФУ Перевальска в ЛНР

В результате обстрела было повреждено, в том числе, несколько автомобилей. Фото: СЦКК ЛНР

Следственный комитет Российской Федерации установит круг лиц, причастных к обстрелу Перевальска 12 марта, а также даст правовую оценку их действиям. Напомним, что в результате обстрела погибли трое мирных граждан, мирные жители, в том числе дети, получили ранения. Об этом сообщили в Следственном комитете Российской Федерации.

— В результате удара по автостанции Перевальска погибло трое мирных граждан, есть раненые, в том числе дети. Следственным комитетом России тщательно устанавливаются обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных к этим преступлениям против мирных жителей лиц будет дана правовая оценка, — отметили в ведомстве.

Напомним, что вчера днем украинские боевики открыли огонь по автостанции в населенном пункте Перевальск. В результате обстрела погибли три мирных жителя, среди которых был 17-летний подросток, и 15 человек получили ранения, среди которых 4 ребенка. Повреждена «Алчевская автостанция-1», две АЗС, продуктовый магазин и 5 легковых автомобилей.

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