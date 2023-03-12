«Украинские националисты совершили жесточайший акт терроризма»: Глава ЛНР выразил соболезнования семьям погибших при обстреле Перевальска

При обстреле погибли три мирных жителя, среди которых был 17-летний подросток. Фото: ЛИЦ

Врио Главы Республики Леонид Пасечник выразил соболезнования семьям жертв обстрела Перевальска со стороны киевских силовиков.

Киевские силовики сегодня в 13:10 выпустили по городу ракету реактивной системы залпового огня HIMARS производства США.

- Страшный день переживает сегодня Перевальск, где украинские националисты совершили жесточайший акт терроризма. Это преступление без срока давности и наши военнослужащие приближают тот час, когда все причастные к ужасным трагедиям на луганской земле ответят за свои злодеяния. Мои искренние соболезнования родным и близким погибших, - написал в своем Telegram-канале Пасечник.

Он подчеркнул, что вдвойне цинично, что удар был нанесен шрапнелью. Целью нацистов было как можно большее количество жертв среди мирных жителей.

По данным СЦКК при обстреле погибли три мирных жителя, среди которых был 17-летний подросток. По последним данным Минздрава ЛНР, число раненых увеличилось до шестнадцати.

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