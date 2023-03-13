Число раненых от ударов ВСУ в Донецке и Волновахе возросло до 9 человек

Под обстрелами противника находятся мирные кварталы. Фото (архив): УНМ ДНР

Число пострадавших от украинских обстрелов на территории ДНР за 13 марта возросло до девяти человек. Еще двое погибли. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные представительством ДНР в СЦКК.

Уточняется, что в Волновахе погибли девушка 2004-го и женщина 1989 годов рождения. Там же были ранены две женщины и мужчина 1988, 1961 и 1977 годов рождения соответственно.

В Киевском районе Донецка при обстреле школы № 58 помимо двух пострадавших, о которых стало известно ранее, оказалась ранена еще одна сотрудница учебного заведения - женщина 1969 года рождения.

Тем временем в поселке Александровка на западе Донецка ранения получил пожилой мужчина 1955 года рождения.

Кроме того, сообщается, что в Кировском районе Донецка в результате сброса боеприпаса с украинского беспилотника по улице Абакумова пострадали двое людей - мужчины 1981 и 1982 годов рождения.

По данным представительства, с начала суток украинская армия выпустила около 80 боеприпасов по ДНР.

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