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НовостиПолитика13 марта 2023 9:54

В Киевском районе Донецка ранены два сотрудника школы

Украинские боевики ранее обстреляли район
Виктория ПОДАРОВА
В здании школы повреждено остекление. Фото: Кулемзин/ТГ

В здании школы повреждено остекление. Фото: Кулемзин/ТГ

По уточненным данным, ранения в Киевском районе Донецка получили два сотрудника школы №58. Учитель начальных классов и техработник были ранены в результате утреннего обстрела района. Об этом сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

— В результате обстрела Партизанского проспекта в Киевском районе осколочные ранения получили сотрудники школы № 58: учитель начальных классов и техработник. Повреждены оконные блоки и фасад здания школы. Также пострадало остекление близлежащих домов, — отметил мэр.

В Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины добавили, что удар по району был нанесен около 10:20 утра. За полчаса по Киевскому району было выпущено шесть снарядов калибром 155 мм с позиций украинских боевиков, расположенных в населенных пунктах Орловка и Тоненькое.

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