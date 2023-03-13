ВСУ сбросили с беспилотника взрывчатку на улицу Абакумова в Донецке, пострадали двое людей

Украинские боевики все чаще стали использовать беспилотники против мирных жителей Донбасса, сбрасывая на населенные пункты самодельные бомбы Фото: Михаил ФРОЛОВ

Украинские боевики сбросили с беспилотника взрывчатку на улицу Абакумова в Донецке. В результате пострадали двое людей. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Алексей Кулемзин.

Он уточнил, что оба раненых - мужчины.

- В результате сброса вражеского боеприпаса с беспилотного летательного аппарата на улице Абакумова сегодня днем пострадали двое мирных граждан - мужчины 1981 и 1982 годов рождения. Пострадавшие госпитализированы в городскую больницу № 24, - проинформировал мэр.

Напомним, что ВСУ все чаще стали использовать беспилотники против мирных жителей Донбасса, сбрасывая на населенные пункты самодельные бомбы. Так, 11 марта ударный украинский дрон стал причиной ранения жителя поселка Старомихайловка, расположенного к западу от Донецка. Ранее украинские боевики уже атаковали этот населенный пункт с коптера, сбросив боеприпас на здание местной администрации. Тогда получили ранения два человека. Чуть позже стало известно, что ВСУ атаковали с беспилотника один из рынков в Донецке, где также были ранены два мирных жителя. Инцидент произошел в микрорайоне шахты имени Абакумова Кировского района столицы.

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