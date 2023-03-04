ВСУ ударили с беспилотника по зданию поселковой администрации в ДНР, есть раненые

В самом здании повреждено остекление. Фото (иллюстрация): ТГ/Кулемзин

Два человека ранены в поселке Старомихайловка под Донецком из-за детонации боеприпаса, сброшенного с беспилотника ВСУ. Об этом сообщил в своем телеграм-канале столичный мэр Алексей Кулемзин.

Он уточнил, что украинские боевики целенаправленно обстреляли здание местной поселковой администрации.

- В результате сброса боеприпаса с БПЛА в пгт Старомихайловка в здании поселковой администрации пострадали 2 человека, их анкетные данные уточняются. В самом здании повреждено остекление, - проинформировал Кулемзин.

Мэр Донецка также уточнил информацию о вчерашнем сбросе боеприпаса с беспилотника ВСУ, произошедшем в Кировском районе. Там в результате детонации снаряда произошло возгорание резервуара для хранения газа на автозаправке.

- Пожар был оперативно локализован, - заявил он.

Напомним, ранее сообщалось, что над территорией Енакиево в ДНР был сбит самолет. Никто из местного населения не пострадал - воздушное судно упало в поле за пределами города.

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